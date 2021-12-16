Dilmaç 10 Bin Akademisyen Arasında

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index- 2022 "Turkey Top 10.000 Scientists " listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 212 ülke ve 14.110 Universitedeki 712.000 akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli Üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan ve en yüksek H index'ine sahip ilk 10.000 akademisyeni gösteren listeye yayınlandı. Erbakan üniversitesi ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı da yapan Dilmaç, ilk 10 bin kişi arasında yer aldı.