Deva Alanya’dan Cuma Pazarı önerisi
Alanya Belediyesi tarafından Cuma Pazarı’nda yapılması düşünülen ‘Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi hakkında bir yorum da Alanya Deva Partisi’nden geldi.
GÜNDEM 06.10.2021, 11:44 Zeynep Oktay
DEVA Partisi Alanya İlçe Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Alanya cuma pazarı, hem yerliler hem de yabancılar açısından bir Alanya klasiği haline gelmiştir. Geçen yıllarla beraber şehirdeki yeşil alanların azaldığını ve sosyal altyapı yatırımlarının yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle şehirde yeşil alan ihtiyacı olduğu ortadadır. Deva Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak cuma pazarının, şehrin yeşil olan ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu bölgede yeşil alan haricinde yapılacak her türlü düzenlemenin bölge halkı açısından menfaati olmayacağını göz önünde bulundurmalıyız."
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