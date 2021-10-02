Detaylar belli oldu? Alanya'da çıkan 2 yangında ne kadar alan yandı?

Edinilen bilgiye göre; Alanya’nın Elikesik ve Yeniköy mahallelerindeki makilik alanlarda yangın çıktı. Ekipler Elikesik’teki yangına müdahale ederken, Yeniköy Mahallesi’ndeki başka bir noktada ikinci yangın çıktı. Havadan helikopterle de müdahale edilen 2 yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.