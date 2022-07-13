Flaş HaberDatça’da Orman Yangını!
Desteğe Giden İtfaiye Aracı Devrildi
Muğla’nın Datça ilçesindeki yangına destek vermek için yola çıkan itfaiye aracı devrildi, kazada yaralanan olmadı.
GÜNDEM 13.07.2022, 15:49 13.07.2022, 15:55 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Datça Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine giden itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajda devrildi. Kazada herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi. Devrilen itfaiye aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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