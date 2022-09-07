Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Tunahan Toksöz, profesyonel bir ekiple farkındalık oluşturan Alanya tanıtımını sağlayacaklarını söyledi. ALTSO Başkan Adayı Toksöz, esnafın evine ekmek götürme derdindeyken, isimlerin hiç önemli olmadığını, önemli olanın tüm üyeleri kucaklayıcı, destekleyici bir odanın oluşması gerektiğini vurguladı. Toksöz, "Ticaret odasını siyasetin dışına çekmemiz lazım. Her görünüşten, inanıştan insanın bir araya geldiği bir oluşum gerekli. Güven ortamını sağlayacağız. Alanya sevdalısı biri olarak siyasi kimliklerin ötesinde bir masa kurulmalı. Ticaret siyaset üstü görülmeli. Derdim Alanya ekonomisini geliştirebilmek. Alanya'nın her bir metrekaresini gezmek için gelen turistimiz var. Ancak yeteri kadar iyi tanıtamıyoruz. Bunu sağlayacak profesyonel bir ekibimiz var ve afaki ücretlerle değil, farkındalık oluşturan bir Alanya tanıtımı yapacağız" dedi.

“FİNLİLERİ ALANYA’YA ÇEKECEĞİZ”

Aylık tanıtım üssü projesini Finliler üzerinden örnek vererek anlatan Toksöz, “Finlilerin ilgi alanlarına göre Alanya'ya onları çekecek görsel materyallerle, sponsorlu reklamlarla, ALTSO'yu da işin içine katarak, şehri tanıtacağız. Geçmiş yıllarda yurtdışı fuarlarına katılıp stant açarak, tanıtımda yer alınıyordu ancak gelişen teknolojinin gereklerine göre hareket edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“KOSGEB DESTEKLİ BİR İŞ TEŞVİKİ BAŞARISIZ OLACAK”

ALTSO'yu dijital dünyaya entegre ettiklerinde üyelerin binaya gelmesine bile gerek kalmayacağını aktaran Toksöz, “Önemli olan ALTSO'nun işlevi. Oda olarak sadece KOSGEB destekli bir iş teşviki başarısız olacak. Girişimcilere iş fikrinin AR-GE'si yapılarak, ilgili ve üye odaklı bir destek sağlanacak. Ne yaparsanız yapın sevdiğiniz işi yapın anlayışıyla çocukların kabiliyetlerine göre keşfedilmesi gerekiyor ve doğru yönlendirmelerle branşlaşmanın önünün açılması gerek. Ara eleman sıkıntısını çözecek adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“2 HAVALİMANININ BİRBİRİNE BAĞLANMASI LAZIM”

Antalya Havalimanı ile Gazipaşa Alanya Havalimanı'nın raylı sistemle birbirine bağlanmasının şehrin marka değerine ve ulaşımına katkıda bulunacağını ifade eden Toksöz, bununla ilgili de ALTSO'nun çalışma alanına girmese de gerekli mercilere konuyu taşıyarak, çözüm getirilebileceğini söyledi.

“HERKESİN BİRLEŞTİRİCİ SESİ OLACAĞIZ”

Kendisiyle yarıştığını aktaran Toksöz, “Seçim sabahına kadar gerekirse bir oy için çalışırız. Biz ekibimize güveniyoruz. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. 6 Kasım sabahı kazanan, herkesin birleştirici sesi olacak” dedi.