Değirmenci: Alanya'da esnafın sıkıntısı kışın baş gösterecek

Zorlu geçen pandemi döneminin ardından Haziran’da başlayan hareketlilik Alanya esnafını bir nebze de olsa sevindirdi. Ancak esnafın bu normalleşmedeki kazancı yalnızca pandemi dönemindeki oluşan borçlarını giderebilecek kadar. Sezon kapanmaya yaklaşırken esnaf “Kış nasıl geçecek?” diye kara kara düşünürken, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, esnafı sıkıntılı günler beklediğini ve oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

'YENİ NORMALDEN BU YANA SIKINTISIZ GEÇTİ'

'Pandeminin başından bu yana tüm ülke olarak büyük sıkıntılar çektik' diyen Değirmenci, ”Hep beraber burada bizim esnafımız da birden tedbirler çerçevesinde iş yerini kapatmak zorunda kaldılar. Sıkıntı çektik. Ancak Temmuz'dan itibaren yeniden açıldık ve bir süre içerisinde hem turizm sektöründe hem yeme-içme sektöründe bir hareketlilik yaşamaya başladık. Şimdiye kadar da Allah'a çok şükürler olsun ki sıkıntısız bir şekilde gidiyoruz” diye konuştu.

HAREKETLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ’

Odalarına bağlı meslek gruplarını değerlendiren Değirmenci, yeme içme sektörü, konaklama sektörü ve hediyelik sektörü hakkında çekilen zorluklardan bahsederek, "Yeme içme sektöründe insanlar özellikle dışarıda yemek yemeyi, kafede oturmayı özlediler. Turizmde o konuda şu anda hareketli bir sezon geçiriyoruz. Esnafımızdan şu ana kadar bize gelen bir sıkıntı yok" dedi.

SİRKÜLASYON AZALDI

Konaklama sektörünün de iyi geçtiğini aktaran Değirmenci, hediyelik eşya sektörü hakkında da konuştu. Değirmenci, ”Konaklama sektörümüzde bu sene sezon iyi geçti. Hediyelik eşya sektörümüzde Ruslar ağırlıklı olduğu için geçmiş yıllardaki satışlara çok fazla yansımadı. Bu sene onlarda da sirkülasyon az oldu” dedi.

‘KÖTÜNÜN İYİSİYİZ’

Pandemi başlangıcından bu yana yıllara göre değerlendirmede bulunan Değirmenci, 2022’nin iyi geçmesi temennesinde bulundu. Değirmenci, "2020 yılına baktığımız zaman 2021 yılının daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama tabi 2019'a baktığımız zaman o seviyeleri henüz yakalayamadık. Biz çok kötüyü gördüğümüz için şimdi buna şükrediyoruz. Ama 2022 yılı sezonu için inşallah daha iyi bir sezon, herhangi bir sıkıntı olmaksızın yeniden tekrar bir salgın hastalık olmadan aşılama ile birlikte pandemide sona ermiş olan bir süreci yaşarız. 2022'de İnşallah yaralarımızı daha büyük ölçüde sararız diye düşünüyoruz.

SIKINTILAR KIŞIN BAŞ GÖSTERECEK

Şu an 2020’den iyiyiz, 2019'dan kötüyüz. Ama kötünün iyisiyiz. O yüzden şimdilik önümüzdeki sürece bakacağız. Kışın tabii ki esnafımızın sıkıntıları olacaktır. Geçen seneden kalan borçları ödemesi konusunda yine geçtiğimiz yıldan gelen kredi borçlanmaları var. Çok sıkıntıları var. Bunların yansıması kışın biraz daha kendini gösterecektir. Ama her halükarda biz esnaf olarak işimizi yapmaya devam edeceğiz. Oda olarak da esnafımızın sorunlarını çözme konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.