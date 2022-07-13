Flaş HaberDatça’da Orman Yangını!
Datça’da Orman Yangını!
Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
GÜNDEM 13.07.2022, 14:37 Meliha Yılmaz
Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
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