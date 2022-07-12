Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Evleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin’in ile Oktay’ın nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın taktığı öğrenildi.



HÜMEYRA ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Havva Hümeyra Şahin 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda yüksek lisans yaptı.

2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra’da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu'nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayımlandı. Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında basıldı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı, Meridyen Derneği'nin başkanlığını yürüttü. Uzun süre Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak aktif görev yapmaktadır.