Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alanya'ya Müjdeli Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’dan müjdeli haber verdi. Sırbistan Havayolu Şirketi Air Serbia bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuş başlattı. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan’da düzenlemiş olduğu basın toplantısında Alanyamız için önemli bir müjdeli haber verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sırbistan Havayolu Şirketi Air Serbia'nın bu yıl Niş ve Kraljevo'dan İstanbul, Antalya ve Alanya'ya uçuşların başladığı bilgisini vermesi şehrimizde sevinçle karşılandı. Ülkemizin ve kentimizin turizminin canlanması ve gelişmesi için gece gündüz mesai harcayan başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sırbistan'la pasaportsuz uçuşlar turizmi patlatır. Alanyamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.