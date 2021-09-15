Çözüm Masası taksicilerin ayağına geldi

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:41 Alanya Belediyesi Çözüm Masası ekipleri Güllerpınarı ve Hacet Mahalleleri’ndeki ticari taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafının görüşve önerilerini dinledi. Adalet Taksi, Ata Taksi, Hastane Taksi, Mert Taksi, Palmiye Taksi, Toros Taksi, Ufuk Taksi, Yalı Taksi, Begonvil Taksi, Hacet Taksi ve Karagöz Taksi’deki taksici esnafını ziyaret eden Çözüm Masası personeli belirtilen konuların belediyemiz adına takipçisi olacaklarını ifade etti.