Coşkun’dan MÜSİAD’a Ziyaret

Alanya Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı’nın davetlisi olarak 'Turizmde Siber Güvenlik' Konferansına katılmak üzere gelen 23’ncü dönem Yozgat Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesisin ziyaret etti. MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy tarafından karşılanan Coşkun’a ziyarette Alanya Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı Başkanı Musa Öğütçü’de eşlik etti. Coşkun’a Alanya’da MÜSİD iştiraki ile kurulan ve tamamlanmak üzere olan ANMEL Global Aş Tropikal Meyve Fabrikası hakkında bilgi verildi. Üretimin önemine dikkat çekilen ziyarette ayrıca gelişen teknolojik yatırımlar ve siber güvenliğin önemine vurgu yapıldı. Ziyaret sebebiyle mutlu olduğunu ifade eden Durusoy, MÜSİAD olarak ülkenin kalkınmasına yönelik gerek bilimsel çalışmalar gerekse üretim ve ihracat noktasından her zaman olduğu gibi ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi Dr. Osman Coşkun görüşmeden dolayı memnun kaldığını ifade ederek ülke olarak AR-Ge çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda kendini yenileyen ve teknolojinin tüm yeniliklerine ayak uyduran bir güce sahip olma yolunda mücadele edildiğini ifade etti. Coşkun, MÜSİAD üyelerine üretimden geri durmamalarını ve genç beyinlerin önünü açmaları yönünde çalışmalara destek vermelerini tavsiye etti.

Ziyarette ANMEL Global Aş Yönetim Kurulu başkanı Naim Ergin, MÜSİAD Alanya Şubesi Eğitim Komitesi Başkanı Hasan Ahlatçı ile AGC yönetim kurulu üyesi ve MÜSİAD üyesi Özgür Yılmaz’da hazır bulundu.