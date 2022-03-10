 Coşkun Karadağ'dan 'Doğalgaz’ Eleştirisi

İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mahmutlar Mahallesi’nin Türkiye’deki birçok il ve ilçeden büyük olduğunun altını çizen Başkan Karadağ, Mahmutlar’ın artık kabına sığmadığını söyledi. Mahmutlar’ın hep göz ardı edildiğini belirten Karadağ, Alanya’nın en büyük mahallesinin sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Her gün üst üste gelen zamları da eleştiren Karadağ, “Bu zamlar nereye kadar sürecek?” diyerek tepki gösterdi.

‘Doğalgaz projesi en az 10 yılda tamamlanır’ diyen Karadağ, hükümet yetkililerine ‘Önce Alanya’da yarım kalan projeleri tamamlayın’ mesajı verdi.