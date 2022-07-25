Çöp Evde Bulunan Çocuk Antalya’da

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki C. M. A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Ayrıca Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşındaki kızı da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında tutuluyor.

Bursa’da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.’yı mahkemeye verdi. Borcunun ödemeyen ve duruşmalara katılmayan Kamuran Pınar A.’nın evden tahliyesine karar verildi. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olduğu, kız kardeşinden 2 yıl önce aldığı ve çöplerle dolu kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görüldü. 9 yaşındaki C. M. A., savcılık kararıyla annesine teslim edildi.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.