CHP’nin Danışma Kurulu Gazipaşa’da Yapıldı

Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya; CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İlçe Başkanı Yavuz Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Bilgili Bakar, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerim Ercan Şanlı ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Demir’in ardından kürsüye çıkan CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, hükümete yüklenerek, CHP’nin iktidara talip olduğuna dikkat çekti.

‘DAHA BİLİNÇLİ MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR’

Konuşmasında AK Parti hükümetine sert eleştirilerde bulunan Başkan Cengiz, “Bugün akıldan ve bilimden uzak tek bir kişinin tekçi zihniyetin ülkeyi içine soktuğu hem ekonomik, hem sosyal hem siyasal hem de hukuki açıdan yoksulluk girdabında çabalıyoruz. 100 yıl önce bu ülkeyi antiemperyalist bir mücadeleyle düşmandan temizleyip, bağımsız, özgür bir yurt olarak bizlere emanet edenlerin, bize göstermiş olduğu çağdaş uygarlıkların üstü hedefine ulaşmak adına bu dönemde çok daha bilinçli mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

‘ TÜRKİYE NEOLİBERAL POLİTİKALARIN UYGULAMA ALANINA ÇEVRİLDİ’

Başkan Cengiz, “24 Ocak’ta 1980’nde imzalanan ekonomik kararlarla birlikte ülkeyi neoliberal politikaların uygulama alanına çeviren ve bunun uygulanabilmesi adına da 12 Eylül 1980’nde gerçekleştirilen faşist darbenin, bugün gelinen noktada AKP iktidarında vücut bulmuş halini hep birlikte yaşıyoruz. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti’nin 1980’li yıllarda nüfusu 45-50 milyon, 75 milyon nüfus hedefiyle uluslararası egemen sermayeye 75 milyonluk bir pazar oluşturmak adına kendi milli sermayesi henüz oluşmamış, ama çok ciddi bir birliktelik ve dayanışmayla 100 yıl önce temeli atılan, milli ekonominin temeli ziraattır diyerek çıkılan yolculuğa zarar verildi” diye konuştu.

‘HEPİMİZE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR’

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’lilere büyük görev düştüğüne vurgu yapan Cengiz, “Önümüzdeki gelecek olan sandıkta, Cumhuriyetin 2.yüzyılına giderken 5 yıldan beri daha da derinleşerek, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde ortaya atılan kutuplaşma siyasetine son verilmesi ve toplumsal barışın sağlanması adına Sayın Genel Başkanımızın stratejik olarak sürdürdüğü çalışmaların sonuca ulaşması adına hepimize büyük görevler düşüyor. Bugün, ülkenin temel sorunlarının; bir masa etrafında oturup farklı düşüncelerle, ortak akılla tartışılamadığı bir 20 yılı hep birlikte yaşadık. Buradan çıkıp ülkenin sorunlarına farklı bakış açılarıyla olsa da bir masa etrafında oturup konuşabilmek adına Sayın Genel Başkanımız, 6’lı Masa adında bir ittifak kurarak çok ciddi bir çalışma gerçekleştirmiştir. Kurulan bu ittifak, yeniden demokrasi isteyen toplumun büyük desteğini arkasına almıştır” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİBİZ’

Başkan Cengiz, CHP’nin ülkede var olan sorunları çok iyi bildiğini dile getirdi. Sorunları çözmek için CHP’nin iktidara talip olduğunu aktaran İl Başkanı Cengiz, “Bugün yaşadığımız bütün ekonomik sorunların temelinde demokrasiden yoksunluk, adaletten yoksunluk, hukukun üstünlüğünün yerle bir edilmesi, üstünlerin hukukunun egemen kılınmasının yattığını hepimiz biliyoruz. Bugün hiçbirimizin gündeminde genel seçimden başka hiçbir şey olmamalı. Birbirimize karşı eleştiride biraz dikkatli ama özeleştiride hepimizin çok bonkör olması gerektiği bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyetle yaşıt, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki eserinden biri dediği bir partidir. Bu hassasiyeti hiç gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bizler gücünü Kuvâ-yi Milliye’den alan kökleri Kuvâ-yi Milliye’ye dayanan bir kadronun bugünkü temsilcileriyiz. Önümüzdeki yüzyılda yeniden demokratik yollarla, toplumsal dayanışmayla, toplumsal hukukla huzuru getirmek adına gelecek olan sandıkta hepimizin hedefi iktidar olmaktır. Yine iktidarımızda; yok edilen devlet aklını, yok edilen devletin kurum ve kurumlarını yeniden inşa etmek adına büyük bir sorumluluğu almaya talibiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, tek adamın yapamadıklarını yapan, Türkiye Cumhuriyeti’ni devlet aklıyla, özgür düşünce ortamında, hukukun üstünlüğünü koruyarak, demokratik bir şekilde yönetmeye talibiz” şeklinde konuştu.

İCRALIKLARIN YARISI ÜÇ ŞEHİRDE

İl bazında ilk sırada olan Muğla'yı 22'şer işlem ile Antalya ve İstanbul izliyor. Buna göre pandemi döneminde icra işlemi yapılan otellerin yarısına yakını üç şehirde gerçekleşti. İcralık otel sayısı gazete ve internet sitelerinde zaman zaman çıkan abartılı ve gerçek olmayan rakamları değil, yasa gereği Basın İlan Kurumu (BİK) üzerinden yayınlanan icra işlemleri ilanlarındaki resmi rakamları içeriyor. İcralık otellerin yıllara göre dağılımında 2020, 79 işlem ile ilk sırada. 2021'de oteller için gerçekleşen icra işlemi 2020'nin bir eksiği ile 78. 2022'nin ilk altı ayı, Haziran sonu itibariyle gerçekleşen icra işlemi de 29 oldu.

2020-2022 haziran sonu itibariyle icralık olan otellerin illere göre dağılımında: Adana ve Zonguldak 4'er, Eskişehir ve Kahramanmaraş 3'er, Artvin, Çorum, Kütahya ve Malatya 2'şer, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Mardin, Nevşehir, Samsun, Ş.Urfa, Van, Yalova'da bu dönemde 1'er otel icralık oldu.