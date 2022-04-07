CHP’li Vekil Alanya’ya Geldi
CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, bugün Alanya’yı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi’ye Alanya’nın sorunlarını iletti.
GÜNDEM 07.04.2022, 16:31 Meliha Yılmaz
CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, bugün CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Vekil Çebi’yi CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yönetim kurulu üyeleri ve partililer kapıda karşıladı. Başkan Karadağ Alanya’nın sorunlarını Vekil Çebi’ye iletti.
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