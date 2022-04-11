CHP'li Zavlak Paylaştığı Foto İle Gündem Oldu
CHP'li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Alanya Belediyesi’nin giysi kumbaralarından toplanan ve bir depoya istiflenen ikinci el kıyafetlerin Mersin plakalı bir TIR’a yüklendiği sırada çekilen fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaştı
GÜNDEM 11.04.2022, 10:41 Meliha Yılmaz
Üzerinde 09.04. 2022 ve 33 plaka kodunun vurgulandığı görselin altına meclis üyesi Zavlak şu notu düştü:
"Bugün sabah saatlerinde çekilen fotoğraf. Alanya Belediye Meclisi nisan ayı toplantısında gündeme getirdiğim Giysi Kumbarası'nda toplanan kıyafetlerin satıldığı şirket tarafından toplandığının fotoğrafıdır. Muhtemelen depodaki kıyafet Mersin’e gidiyor.
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