CHP İlçe Başkanı, "Gökbel’e Gitmiyoruz"

Gökbel şenlikleri hiçbir siyasi partinin etkinliği olamaz diyen Başkan Karadağ, ‘’Başbakanlık yapmış bir siyasi partinin genel başkanına yapılan bu olay hiçbir zaman kabul edilemez. Bütün gelişmeleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e ilettim. Kendisinin güreşlere katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Antalya’dan gelecek olan haberi olumlu ya da olumsuz paylaşacağım. Ancak arkadaşlarımın genel görüşü boykot yönünde, bende arkadaşlarımın bu fikrine katılıyorum’’ dedi.



Başkan Karadağ, bu olayın sadece festivallerle de sınırlı kalmayacağını bundan sonra ikili ilişkilerini de gözden geçireceklerini sözlerine ekledi.