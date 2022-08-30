CHP Alanya’dan Teleferik Değerlendirmesi

CHP Alanya İlçe Başkan Vekili Halime Ceylan yaptığı açıklamada, teleferik hizmetinin Alanya Belediyesi tarafından gelen bir yazı ile faaliyetinin durdurulmasını şu sözlerle eleştirdi:“ Güvenlik harici sebebi her ne olursa olsun turizm sezonunun ortasında teleferik hizmetinin geçici olarak durdurulması halkın, turistlerin ve tur firmalarının mağduriyetine sebep olmuştur. Bu konuda tur firmalarından şikayetler gelmektedir. Teleferik hizmeti için tur sattıklarını, ancak kapalı görünce otobüslerle kaleye çıkarmak zorunda kaldıklarını, bunun da trafik yoğunluğuna sebep olduğunu, ayrıca verdikleri sözde duramadıkları için mağduriyet yaşadıklarını belirtiyorlar. Teleferik firmasının yetkilisi ile yaptığımız görüşmelerde, teleferiğin bakım sorunun olmadığını belediyeden gelen bir yazı ile kapatılmasının istendiğini belirttiler. Gerekçe olarak, sosyal tesislerde yapılacak olan elektrik bakımını gösterdiklerini belirttiler. Eğer sorun gerçekten elektrikle ilgili ise neden daha önce değil de turizm sezonu içine bırakılıyor bu da ayrı bir sorun. Alanya Belediyesi’nin bir an önce bu yanlıştan dönmesini istiyoruz.”