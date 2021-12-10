CHP Alanya Sanayi Esnafının Sorunlarını Dinledi

Başkan Karadağ, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte Alanya sanayisindeki esnafları ziyaret etti. Esnaflar; ülkedeki fiyat istikrarsızlığı nedeniyle büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, her gün yapılan zamlara yetişmekte zorlandıklarını ve sattıkları ürünü yerine koyamadıklarını söylediler.

Başkan Karadağ; toplumun her kesiminin zamlar altında ezildiğini, mevcut iktidarın ülkeyi yönetemediğini, bu yüzden de iktidarın son günlerini yaşadığını bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti. Üreticinin, çiftçinin, sanayicinin ve esnafın desteklenmediğini bunun yerine bazı yandaş firmaların milyonlarca liralık vergi borcunun sıfırlandığını da sözlerine ekledi.