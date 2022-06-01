Ceyhun Yılmaz Alanya’ya Geliyor
Türk televizyonlarının ve sinema sektörünün genç yıldızlarından, ünlü radyo programcısı, komedyen Ceyhun Yılmaz, 3 Haziran Cuma günü Alanya halkı ile buluşuyor.
GÜNDEM 01.06.2022, 17:17 Zeynep Oktay
Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu, Elysee Oteller Grubu sahibi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş'un yakın dostu olan Ceyhun Yılmaz, 3 Haziran Cuma günü Cikcilli Mahallesi'ndeki Alanya HEP Üniversitesi'nde hem üniversite öğrencileriyle hem de katılım sağlamak isteyen vatandaşlarla söyleşide buluşacak.
Ücretsiz etkinliğin saat 14.00'de Şebnem Köseoğlu Salonu'nda başlayacağı bildirildi. Aynı zamanda ünlü bir stand up sanatçısı da olan Ceyhun Yılmaz'ın söyleşide hem sanat geçmişinden hem de yeni projelerinden bahsedeceği, ayrıca film, dizi ve sahne gösterileri sırasında başından geçen anılarını izleyicilerle paylaşacağı da edinilen bilgiler arasında.
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