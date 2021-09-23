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Çavuşoğlu'ndan Gazipaşa’da ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve asbaşkanı Oktay Cebeci, geçtiğimiz günlerde Gazipaşa Kaymakamlığı'na atanan ve göreve başlayan Sayın Orhan Altun’u ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Sayın Kamil Cıngıl'ı makamlarında ziyaret etti.

GÜNDEM 23.09.2021, 16:53 Melike Temir
Çavuşoğlu'ndan Gazipaşa’da ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Asbaşkanı Oktay Cebeci, geçtiğimiz günlerde Gazipaşa Kaymakamlığı'na atanan ve göreve başlayan Sayın Orhan Altun’u ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Sayın Kamil Cıngıl'ı makamlarında ziyaret etti. Başkanımız Çavuşoğlu, Altun ve Cıngıl'a üzerinde isimleri yazan formamızı hediye ederek görevlerinde başarılar diledi.

#alanyaspor #alanya haber #hasan çavuşoğlu
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