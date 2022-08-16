Çavuşoğlu; 'Bayrağımıza Uzanan Eller Kırılır'

BAYRAK YAKMA PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ: BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KIRILIR



Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de gerçekleştirilen 'Bayrak yakma' provokasyonuna ilişkin soruyu şöyle cevapladı;

"Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil.