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Çavuşoğlu; 'Bayrağımıza Uzanan Eller Kırılır'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında , Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de gerçekleştirilen provokasyona sert tepki gösterdi ve "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" dedi. Çavuşoğlu konuşmasında Suriye'de rejimle muhalefetin uzlaşması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

GÜNDEM 16.08.2022, 14:02 Meliha Yılmaz
Çavuşoğlu; 'Bayrağımıza Uzanan Eller Kırılır'

BAYRAK YAKMA PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ: BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLER KIRILIR


Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu,  Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de gerçekleştirilen 'Bayrak yakma' provokasyonuna ilişkin soruyu şöyle cevapladı;

"Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil.

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