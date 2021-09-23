Büyükşehir’den yangın mağduru ailelere inşaat malzemesi desteği
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta yangından etkilenen ailelerin evleri ve ahırlarını tamamlamaları için inşaat malzemesi yardımı yapıyor.
GÜNDEM 23.09.2021, 13:40 Zeynep Oktay
Manavgat yangınının ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Afetzede vatandaşların başvurusunun ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen vatandaşlara, bulundukları mahallenin muhtarıyla da görüşülerek inşaat malzemesi desteği sağlanıyor.
EV VE AHIRLAR ONARILIYOR
Yangında evlerini ve ahırlarını kaybeden ihtiyaç sahibi vatandaşlara onarım için inşaat malzemeleri teslim ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat Saraçlı Mahallesi’nde Balık Ailesi’ne ve Demirciler Mahallesi’nde Poyraz Ailesi’ne inşaat malzemeleri verildi. Yardımı teslim alan Havva Poyraz, “Kaba inşaatına yeni başladığımız inşaatımıziçin malzemeleri getiren Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun’’ dedi.
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