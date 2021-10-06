Büyükşehir’den yangın bölgesine büyük yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, halkın yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Türkiye’de yaşanan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangını sonrası bölgede tüm birimleri ve ekipleriyle seferberlik başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşın susuz kalmaması için büyük çaba sarf etti. ASAT ekipleri, bölgeye sevk ettiği jeneratörlerle depolara su için enerji sağladı. Yangın bölgesine kurulan konteyner kentlerin de kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları kısa zamanda tamamladı.

HALKIN YARALARI SARILACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü olarak bölgede zarar gören alt yapının yenilenmesi adına daha geniş kapsamlı bir çalışma için düğmeye bastıklarını açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, büyük Manavgat yangını sonrası yaraları sarmak adına Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm birimleriyle bölge de çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Böcek, özellikle içme suyu altyapısı zarar gören bölgelerde hemen çalışmalara başladıklarını belirterek, “ASAT Genel Müdürlüğümüz hemen hareketi geçerek içme suyu yatırımını planladı. İhale sürecini başlatarak, çalışmalara başladık. Bölgenin altyapısı yenilenecek. Manavgat halkımızın yaralarını saracağız. Büyükşehir ekiplerimiz her gün yangın bölgesinde halkımızın yanında olmaya devam ediyor” dedi.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda, yangın bölgesinde yaraların sarılması ve bölgenin imarında önemli yeri olan altyapının yenilenmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere İller Bankası’ndan gereken kredi desteğinin sağlanması kararlaştırılmıştı. Sağlanan kredi ve öz kaynaklar ile bugüne kadar söz konusu afet bölgesinde 460 km içme suyu yatırımının ihale sürecini tamamlayan ASAT alt yapı için çalışmalara başladı.