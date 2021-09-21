Büyükşehir yangında zarar gören bal üreticilerinin yanında

Manavgat yangınının açtığı yaraları sarmak için var gücüyle çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi maddi ve manevi olarak vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi hasar tespit çalışmalarının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşya yardımını sürdürürken, kovanları zarar gören bal üreticilerini de yüzünü güldürdü.

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından 32 yangın mağduru üreticiye 320 kovan adet kovan dağıtımı yapıldı. Manavgat yangınında kovanları yanan Güzelyalı Mahallesinden Ali Sevinç, “Yangında zararlarımızı karşılayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

ÜRETİCİLERİN YANINDAYIZ

Kovan dağıtımına katılan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Metin Kazaroğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak Manavgat ilçesinde yangından zarar gören arı kovanlarını yerinde tespit ettik. Üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek için kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.