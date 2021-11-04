Büyükşehir Belediyesi’nden makyaj kursu
Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptığı basın açıklamasında ATASEM’de makyaj ve cilt bakımı kurslarına kayıtların devam ettiğini açıkladı. Alanya ATASEM’de kontenjanı dolmayan kurslara kayıtlar devam ediyor.
Alanya Atasem Kurs Merkezi’nde kontenjanı dolmayan Saça geçici ve kalıcı şekil verme teknikleri, Makyaj yapma teknikleri ile Cilt Bakımı ve temel makyaj olmak üzere üç dalda yeni kayıtlar alınacak. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar Alanya ATASEM’e giderek ya da 444 92 07 - 0242 512 48 25 nolu telefonlardan bilgi alabilirler. Kurslar 8 Ksım ve 11 Kasım’da başlayacak. Kurs adı, ders saatleri başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda verilmiştir.
Kurs Adı: SAÇA GEÇİCİ VE KALICI ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ
Haftalık Ders Planı: Pazartesi, Salı, Çarşamba
Ders Saati: 09.00-16.10
Başlama Tarihi: 08.11.2021
Bitiş Tarihi: 02.03.2021
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Kurs Adı: MAKYAJ YAPMA TEKNİKLERİ
Haftalık Ders Planı: Perşembe, Cuma
Ders Saati: 09.00:16.10
Başlama Tarihi: 11.11.2021
Bitiş Tarihi: 24.03.2022
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Kurs Adı: CİLT BAKIM VE TEMEL MAKYAJ
Haftalık Ders Planı: Pazartesi, Salı, Çarşamba
Ders Saati: 09.00- 16.10
Başlama Tarihi: 08.11.2021
Bitiş tarihi: 20.06.2021
Adres: ALANYA ATASEM
(Şekerhane Mh. Fakılar sok. Postacıoğlı Apt. No:4/ALANYA)
444 92 07 - 0242 512 48 25
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6