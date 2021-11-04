Büyükşehir Belediyesi’nden makyaj kursu

Alanya Atasem Kurs Merkezi’nde kontenjanı dolmayan Saça geçici ve kalıcı şekil verme teknikleri, Makyaj yapma teknikleri ile Cilt Bakımı ve temel makyaj olmak üzere üç dalda yeni kayıtlar alınacak. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar Alanya ATASEM’e giderek ya da 444 92 07 - 0242 512 48 25 nolu telefonlardan bilgi alabilirler. Kurslar 8 Ksım ve 11 Kasım’da başlayacak. Kurs adı, ders saatleri başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda verilmiştir.



Kurs Adı: SAÇA GEÇİCİ VE KALICI ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ

Haftalık Ders Planı: Pazartesi, Salı, Çarşamba

Ders Saati: 09.00-16.10

Başlama Tarihi: 08.11.2021

Bitiş Tarihi: 02.03.2021

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Kurs Adı: MAKYAJ YAPMA TEKNİKLERİ

Haftalık Ders Planı: Perşembe, Cuma

Ders Saati: 09.00:16.10

Başlama Tarihi: 11.11.2021

Bitiş Tarihi: 24.03.2022

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Kurs Adı: CİLT BAKIM VE TEMEL MAKYAJ

Haftalık Ders Planı: Pazartesi, Salı, Çarşamba

Ders Saati: 09.00- 16.10

Başlama Tarihi: 08.11.2021

Bitiş tarihi: 20.06.2021

Adres: ALANYA ATASEM

(Şekerhane Mh. Fakılar sok. Postacıoğlı Apt. No:4/ALANYA)

444 92 07 - 0242 512 48 25