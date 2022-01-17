Büyükşehir Belediyesi Gökbel’de Mahsur Kalanları Kurtardı
Alanya’da dün akşam Gökbel Yaylası’nda mahsur kalan 41 vatandaş Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
GÜNDEM 17.01.2022, 12:15 Meliha Yılmaz
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Hizmetler Müdürü Ahmet Uzun, yaylada mahsur kalan vatandaşların Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla kurtarıldığını söyledi. Uzun, “Dün akşam Alanya’nın Gökbel Yaylası’nda mahsur kalan 11 araç ve 41 vatandaşımızı Muhittin Böcek başkanımızın talimatıyla gece saat 01.00’e kadar kurtarıp güvenli bölgeye getirdik. Donma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.
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