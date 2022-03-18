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Büyükşehir Alanya Halkına Lokma Ve Helva İkram Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nın habercisi Berat Kandili nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara helva ve lokma ikramında bulundu.
GÜNDEM 18.03.2022, 16:02 Meliha Yılmaz
Özel günlerde vatandaşlara ikramlarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla merkez ve ilçelerde lokma ve helva dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı’na bağlı aşevi personeli tarafından akşam namazı sonrasında cami önlerine lokma ve helva stantları kuruldu. Hijyen kurallarına uygun şekilde dökülen sıcak lokmalar ve helva vatandaşlara ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde binlerce bin kişiye lokma dağıtımı yapıldı.
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