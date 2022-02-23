Büyük Buluşmaya Korona Engeli

CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, CHP'nin Alanya basınıyla iletişim kurduğu Whatsapp grubundan dün saat 10.48'de şu duyuruyu yaptı:

"Değerli basın mensupları, yarın (24.02. 2022 Perşembe) saat 12.00'de 6 siyasi partinin ilçe başkanları olarak iskeledeki Harbour Restoran'da bir araya geleceğiz. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim."

Karadağ, aynı gruptan saat 14.02'de ise şu duyuruyu yaptı:

"Değerli basın mensupları, yarınki toplantı başkanlardan birinin temaslı olması nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir."