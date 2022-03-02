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Burası Alanya…!
Alanya’da hareket halindeki bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle oluşan çukura düştü.
GÜNDEM 02.03.2022, 11:12 Zeynep Oktay
Olay, sabah saatlerinde Oba Mahallesi Mahallesi Karakocalı Cadde üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 07 NZG 30 plakalı hafif ticari araç sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, çöken yola düşen araç bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.
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hafif yağmur
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