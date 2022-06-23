Bu Rezalet Alanya’da Görüntülendi…!

Alanya Anadolu Hastanesi yanında henüz kimliği ve uyruğu belirlenemeyen bir kişi edep sınırlarını aştı. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

"Bu görüntüler Alanya’ya yakışmıyor."

Sosyal medyada yayılan fotoğrafa yorum yapan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.