Bu Gece Benzine İndirim, Motorine Zam

Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzinde 83 kuruş indirim, motorinde 76 kuruş zam bekleniyor.

Petrol ve ürün fiyatlarındaki gün içi gelişmelere göre motorindeki zammın iptal edilebileceği de belirtiliyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Benzine bu gece indirim gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye gerileyecek.

Motorine bu gece zam gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükselecek.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,29 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23,18 TL, Ankara’da 23,29 TL, İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.