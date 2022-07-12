Bozkır İlk Festivalini Düzenledi

Festivalin 2. gününde Mustafa Yıldızdoğan ve Popstar Mehtap Yılmaz sahne aldı. Festivale MHP Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Rıfat Çenesiz, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya'dan gelen misafirler ile, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik katıldılar.



Festivalde bir konuşma yapan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ‘’Festivalimizin ilkini heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdik. Bugün burada, el ele gönül gönüle vererek; kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının da mesajını veriyoruz. Festivalimizin 2. gününde teşrifleriyle Bizleri onurlandıran Mhp Genel Başkan Yardımcımız, Konya Milletvekilimiz Mustafa Kalaycı'ya ve tüm protokole teşekkür ederim’’ dedi.