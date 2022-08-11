Boğulma Vakası Geçiren Çocuk Tedavi Altında

Olay, saat 15.50 sıralarında Selinus Sahili’nde bulunan bir otelin havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki M.A.M. isimli çocuk ailesiyle birlikte tatil yaptığı otelin havuzunda yüzmek istedi. Yetişkinlerin kullandığı büyük havuzu tercih eden çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.

‘’HAYAT KURTARAN MÜDAHALE’’

Otel müşterileri tarafından kurtarılan çocuğa şans eseri otelde tatil yapan bir doktor müdahale etti. Havuzdan bilinci kapalı şekilde çıkarılan çocuk, doktorun müdahalesiyle kendine geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A.M., tedavi altına alındı. Yaşanan olay otelde paniğe neden olurken, Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.