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“Böcek’in Adaletine Güveniyorum”

Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, Antalya’da ulaşım esnafına kilometre ve biniş başına verilen desteklerden Alanya’daki esnafın yararlanamadığını söyledi. Özkan, “Böcek’in böyle bir eşitsizliğe kayıtsız kalmayacağını ve bu adaletsizliği düzelteceğine inanıyorum” diye konuştu.

GÜNDEM 16.03.2022, 09:02 Zeynep Oktay
“Böcek’in Adaletine Güveniyorum”

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, Antalya’daki ulaşım esnafına biniş başı 1 TL, kilometre başı 1,5 TL verildiğini ancak Alanya’nın kapsam dışı bırakıldığını söyledi. Özkan, Alanya’daki esnafın da desteklenmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e seslendi.

“ESNAFIN HAKKINI VERMİYORLAR” DEMİŞTİ

Alanya’da geçen hafta Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla toplu ulaşımda yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Zam kararının ardından açıklama yapan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, Antalya’da öğrenciye, öğretmene, emekliye, engelliye, gaziye, şehit yakına birer liralık destek veriliyor. Bu fiyatların üstüne birer lira destek alıyor ama kilometre başı bir buçuk lira mazot desteği alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi karar alırken, Antalya merkez 5 ilçe diyor. Alanya aynı kategoride diye karar alıyor ama buradaki esnafa haksızlık yapıyorlar. Alanya’daki esnafın hakkını vermiyorlar” demişti.

“BÖCEK’İN ADALETİNE GÜVENİYORUM”

Akıllı’nın açıklamasının ardından konuşan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e seslendi. Böcek’in durumdan haber olduğunu sanmadığını dile getiren Özkan, “UKOME tarafından toplu taşımaya yapılan zamlardan ve Akıllı’nın yapmış olduğu açıklamayı öğrendikten sonra Antalya merkez 5 ilçe ve Alanya ilçesi şehir içi toplu taşıma, halk otobüsleri aynı kategoride olmasına rağmen, ücretlerde Antalya merkez 5 ilçenin kilometre başı bir buçuk TL, biniş başı bir TL yardımdan faydalandığı görülüyor. Ancak Alanya halk otobüsleri bu yardımın dışında bırakılmış. Ben şahsım olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaletine güveniyor ve inanıyorum. Böcek’in bu durumdan haberdar olmadığını sanıyorum. Böcek’in böyle bir eşitsizliğe kayıtsız kalmayacağını ve bu adaletsizliği düzelteceğine inanıyorum” diye konuştu.

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