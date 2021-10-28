Böcek'ten ALTSO Başkanı Şahin'e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’ya geldi. Böcek’i Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) binası önünde CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet birimlerindeki amirler, CHP ve İYİ Parti üyeleri karşıladı. Önce Şahin ile makamında bir araya gelen Böcek, bir süre sohbet etti. Böcek, “Bugün 28 Ekim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz’ dediği gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları kahraman gazilerimizi, tüm şehitleri rahmetle, minnetle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Bugün de güzel Alanya’dayız. Ev sahipliğinize teşekkür ediyorum” dedi.

“HER ZAMAN ALANYA’YA ÖNEM VERİYORSUNUZ”

Böcek’in her zaman Alanya’ya önem verdiğini belirten Şahin, “Ne zaman sizlerle irtibata geçmek istediysek görüştük. Alanya’mıza verdiğiniz önemden dolayı teşekkür ediyorum. Hal projesinde yarım kalan projeyi hızlı bir şekilde ilerlettiniz. Gayretli çalışmalarınızı görüyoruz. Allah muvaffak etsin” diye konuştu.

“ALANYASPOR’UMUZ İLE İLGİLİ GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Alanyaspor tesislerinin bulunduğu yerin mera alanı olduğu ve büyükşehire ot parası yönünde maliyet çıktığı yönündeki iddialara cevap veren Böcek, “Bir Antalyaspor bir de Alanyaspor’umuz var. Bir şehrin 2 takımı olması gurur verici. Alanyaspor ve Antalyaspor’a katkı koyan herkesi tebrik ediyorum. Geçmişte hatası, sevabı o işlere girmeden biz yasal yönetmeliklere, mevzuatlara uygun şekilde çalışmalara devam ederiz. Hep din ve devlet işlerini ayırdığımız gibi spor ve siyaseti ayıran bir isimim. Alanyaspor’umuz ile ilgili güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Böcek, ulaşım ve hal esnafı ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.