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"Birleştirmek İçin Yola Çıktık"

Yaklaşan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimleri için Adaylığını açıklayan Alanya Meşrubat Toptan İçecek Ticaret A.Ş sahibi ve Alanya’nın sevilen iş insanı Haydar Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada “Enerjik, çalışkan ve üreten bir ekip olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 14000 üye esnafımıza hizmet etmek için bu güzel göreve talibiz” dedi.

GÜNDEM 12.05.2022, 11:18 Meliha Yılmaz
"Birleştirmek İçin Yola Çıktık"

‘’UYUYAN DEVİ UYANDIRACAĞIZ’’

2022 Sonbaharında yapılması planlanan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimleri için Adaylığını açıklayan Alanya Meşrubat Toptan içecek Ticaret A.Ş sahibi Haydar Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Güçlü bir Ticaret ve Sanayi Odası için üyelerimiz başta olmak üzere Alanya ekonomisini ayakta tutan tüm işletmelerin önünü açacak ve yön verecek çalışmalar yapacağız dedi. Yıldız; “Alanya gerek Turizm olsun gerek sanayisi olsun gelişmiş ve halen gelişmekte olan potansiyeli çok yüksek bir yer. Bizlerde bu uyuyan devi uyandırmak için mücadele vereceğiz. Üyelerimizin gelişimini sağlayacak yeni çalışmalar ile beraber karar alıcılarla görüşerek esnaflarımızın önündeki engellerini kaldıracak ve yenilikçi projeler ile ALTSO’ya yepyeni bir soluk getireceğiz” dedi.

"ÖTEKİLEŞTİRMEK İÇİN DEĞİL BİRLEŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIK BİZ YOLA."

Talip oldukları makamın siyaset üstü bir yer odluğunu vurgulayan Haydar Yıldız, ‘’Öncelikle burası Ticaret ve Sanayi odasıdır, siyaset yeri değildir. Bizim de ekip olarak söylemimiz bunun üzerinedir.’’ Dedi. Yıldız,  tüm ilçenin hayat standartlarının yükselmesi ticaretin, Turuzimin ve sanayinin gelişmesi için ticaret odasının ticareti konuşması gerekir. Bizler de bu süreçten sonra tüm siyasi partileri, bölgemizdeki belediyeleri, odaları, kooperatifleri ve bunun gibi kurumları ziyaret edip onların da görüş ve düşüncelerini alacağız. Uyum ve birlik içerisinde çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Ötekileştirmek için değil birleştirmek için çıktık biz bu yola. Önceliğimiz İnsana değer ve Saygıdır. Hayırlısı ile inşallah bu güzel görev bize nasip olur, bizlerde Alanya Esnafı için, Güzel ilçemiz için yenilikçi projelerimizle hizmet ederiz’’ diye konuştu.

"ENGELLERİ KALDIRARACAK YÖNETİM ANLAYIŞI İLE GELİYORUZ."

Alanya ticaret ve sanayi odası başkanı adayı haydar yıldız yaptığı yazılı açıklamanın sonunda, Alanya ticaret ve sanayi odası Başkanlığı’na seçildikleri takdirde ALTSO’nun yönetim binasında bazı değişikliklere gideceklerini ifade ederek, ‘’Mevcut yönetim binamızı daha refah, ulaşım ve park sıkıntısı olmayan bir yere konumlandıracağız. Yine aynı şekilde mevcut yönetim binası içerisinde de sürprizlerimiz olacak, çünkü biz engelleri aşan bir yönetim anlayışı ile geliyoruz’’ dedi.

Yorumlar (9)
Bahattin DAĞLIOĞLU 2 saat önce
Yolunuz açık olsun başarılar dilerim sayın bşk
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Tolga Turkay 2 saat önce
Başarılar diliyorum sayın başkanım
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Ahmet Demirci 2 saat önce
Başarılar Dilerim Haydar Abi Yolun Açık olsun
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Abdullah Selbi 2 saat önce
Başarılar diliyorum başkanım. Yolun açık olsun
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Metin kucuk 2 saat önce
Allah yar ve yrd olsun ...yolunuz açık ins başarılarının devamını diliyorum
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Süleyman Tuluk 2 saat önce
Tebrik ederim başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun inşAllah başkanım
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Ahmet 2 saat önce
Hayırlı olsun başkanım Allah utandırmasın
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Anamur 33 1 saat önce
Yolun açık olsun başkanım seni görmezden taraflı kalemler İnşAllah kendi anketlerinde mağlup olur
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