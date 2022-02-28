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Biriz Beraberiz
AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen piknik programı, Merkez Mahallelerinin Başkanları ve Yönetimlerini buluşturdu.
GÜNDEM 28.02.2022, 00:13 Meliha Yılmaz
Hoş vakitlerin geçirildiği ve birlik beraberliğin yakalandığı güzel ortama, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katıldı. Gençlik Kolları Başkanı Yeniacun "Bizler bu beraberliği çok iyi biliyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmaz ve daim kalır. Kalacağından da şüphem yok. Bu organizasyonda emeği geçen teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonumuza katılıp bizleri onurlandıran, Sayın Milletvekilim İbrahim Aydın ve Sayın İlçe Başkanım Mustafa Toklu'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlik varsa umut var." dedi
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