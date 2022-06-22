Flaş HaberBir Şehidimiz Var!
Bir Şehidimiz Var!
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın askeri araç kazasında şehit olduğunu bildirdi.
GÜNDEM 22.06.2022, 08:57 Meliha Yılmaz
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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