Bir Askerimiz Hain Saldırıda Şehit Düştü
Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan terör saldırısında yaralanan 4 askerden 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Hain terör örgütü tarafından akşam saatlerinde Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştı. Ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmişt ve ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı, Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırısı yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
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