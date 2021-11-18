Beton şirketlerinin havuz tuzağı

Beton şirketlerinin kendi aralarında havuz oluşturarak fiyatı tekelleştirdikleri iddialarını MÜTBİR Başkanı Mustafa Küçüker ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin Yeni Alanya'ya değerlendirdiler.

İnşaat sektörünün oldukça hareketli olduğu Alanya'da beton firmalarının kendi aralarında havuz oluşturarak Alanya'yı bölgelere ayırıp, beton fiyatını tekelleştirdikleri iddiaları inşaat sektöründe büyük tepkilere yol açtı. Bir ay önce 350 lira olan beton fiyatının şu anda 550 liraya yükseldiği vurgulanırken, bu tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği ifade edildi.

‘NE BÜYÜK TESADÜF’

Konuyla ilgili Yeni Alanya'nın sorusunu yanıtlayan Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, bu konuda ellerinde somut bir kanıt olmadığını belirtirken, "Ama ne büyük bir tesadüftür ki yıllardır örnek veriyorum X firmasına A firması, Y firmasına B firması beton döküyor. Sanki paylaşım yapılmış gibi bir durum var. Böyle çok büyük bir tesadüf var, eğer tesadüfse tabi. Beton rakamları son günlerde ciddi şekilde arttı. Betondaki bu durum inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor, maliyetler artıyor bu durum doğal olarak vatandaşa da yansıyor" ifadelerini kullandı.

‘PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de Yeni Alanya'ya yaptığı değerlendirmede "Biz beton şirketlerini daha önce de Rekabet Kurulu'na şikayet ettik. Rekabet Kurulu 70 milyon lira ceza yazdı. Beton şirketlerinin kendi aralarında anlaşma yapıp havuz oluşturarak fiyatı tekelleştirmesi haksız rekabete neden oluyor. Konuyu araştırıyoruz, gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu tekelleşme devam ederse Rekabet Kurulu'na tekrar şikayet edeceğiz. Beton fiyatlarındaki hızlı ve haksız yükseliş sadece müteahhitleri değil vatandaşlarımızı da etkiliyor, maliyetler artıyor. Bu konunun peşini asla bırakmayacağız" dedi.