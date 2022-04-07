Beşiktaş - Alanyaspor Maçının Hakemi Belli Oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Kritik maçın hakemi ise bugün belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre; Beşiktaş - Alanyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 11, TFF 1. Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maç yöneten Bayarslan'ın Beşiktaş - Alanyaspor maçında yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.