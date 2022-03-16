Belediye Sarayı Yılan Hikayesine Döndü

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde temeli 9 Aralık 2017 tarihinde atılan Alanya Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı bir türlü tamamlanamıyor. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel binanın tamamlanması ile ilgili defalarca tarih verdi ancak hedefler tutmadı. Son olarak 2022 yılının haziran ayında bitirileceği söylenmişti ama bu tarihte bitmesi de neredeyse imkansız hale geldi.

ÇALIŞMALAR DURDU

İhaleyi kazanan yüklenici firma ile yaşanan sorunlardan dolayı inşaattaki çalışmalar durdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'na müracaat eden firma yetkililerinin buradan gelecek cevabı beklediklerini gerekçe göstererek çalışmalara başlamadıkları öğrenildi.

PAZARLIKTAN SONUÇ ÇIKMADI

Alanya Belediyesi yetkilileri ile firma yetkilileri arasında yaklaşık 1 aydır devam eden pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı. İnşaat malzemelerine gelen yüksek orandaki zamlar nedeniyle 2 yıllık fark ödemesi talep eden firmaya Alanya Belediyesi tarafından 6 aylık fark teklif edildi. Bu teklifi kabul etmeyen firma yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu'na müracaat etti.