Belediye personelini vuran saldırgan yakalandı
Alanya Belediyesi’nde çalışan Harita Teknikeri Hilmi Erdoğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 8 Kasım Pazartesi günü Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi, Yaşar Doğu Caddesi üzerinde saat 17.40 sıralarında meydana geldi.
Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde Harita Teknikeri olarak çalışan Hilmi Erdoğan işten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna av tüfeğinden çıkan çok sayıda saçma isabet eden Erdoğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. lanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde saldırıyı yapan şüphelinin İ.T.(35) isimli şahıs olduğunu belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliyi ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet kaskıda boş bir arazide bulundu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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