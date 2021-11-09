Belediye personeline silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi, Yaşar Doğu Caddesi üzerinde saat 17.40 sıralarında meydana geldi. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde Harita Teknikeri olarak çalışan Hilmi Erdoğan (49), işten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Evinin yanında bulunan markete ekmek almaya giden Erdoğan, o sırada yoldan geçen ve kimliği belirlenemeyen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna av tüfeğinden çıkan 8 saçma isabet eden Erdoğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.