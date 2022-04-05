‘Belediye Kafasına Göre Yol Açıyor’

Alanya'nın Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi Sanayi Sokak üzerinde bulunan bir arazi üzerine yol açmak için çalışma başlatan Alanya Belediyesi ekipleri vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Davalık olduğu öğrenilen arazi üzerinde hak iddia eden vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin kendi mülklerinden yol geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlar belediye ekipleri ile karşı karşıya geldi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafları sakinleştirdi. Herhangi bir belge sunmadan araziden yol geçirmeye çalıştıklarını söyleyen vatandaşlar, “Belediye ekiplerinin ellerinde hiçbir belge yok ama kafalarına göre ‘Yol açacağız’ diyorlar. Böyle saçma iş olabilir mi? Bunu kabul etmiyoruz. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Bu arazi bize dedelerimizden kaldı. 2010 yılında arazinin bizim olduğuna dair dava açtık. 2015 yılında davayı kazandık. Ancak karar Yargıtay’a gitti ve dava hala devam ediyor. Dava devam ederken Alanya Belediyesi böyle bir karar alamaz” dediler. Vatandaşların direnişi ile karşılaşan Alanya Belediyesi ekipleri geri çekildi. Daha sonra bir önce görüşme gerçekleştirileceği söylendi.