Belediye Başkanı Özeren Ela Bebeği Ziyaret Etti

Başkan Özeren Ela bebek için ellerinden gelen desteği göstermeye hazır olduklarını belirtti. Ailenin başlattığı tedavi kampanyasına destek veren Özeren, Alanya ve Gündoğmuş halkını destek olmaya çağırdı. Bilindiği gibi SMA Tip 1 hastası olan Ela’nın ancak Amerika ve Dubai’de tedavisi yapılabiliyor.