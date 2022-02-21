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Belediye Başkanı Özeren Ela Bebeği Ziyaret Etti
Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren Ela bebeği ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
GÜNDEM 21.02.2022, 00:19 Meliha Yılmaz
Başkan Özeren Ela bebek için ellerinden gelen desteği göstermeye hazır olduklarını belirtti. Ailenin başlattığı tedavi kampanyasına destek veren Özeren, Alanya ve Gündoğmuş halkını destek olmaya çağırdı. Bilindiği gibi SMA Tip 1 hastası olan Ela’nın ancak Amerika ve Dubai’de tedavisi yapılabiliyor.
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