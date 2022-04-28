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Bekçi Alım Başvuruları Başladı
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademi Başkanlığı, 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.
GÜNDEM 28.04.2022, 13:04 Zeynep Oktay
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.
Kararda, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.pa.edu.tr'den ilan edileceği, farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
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