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Son Dakika

Bayramın Rotaları Belli Oldu!

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesi ile yerli tatilciler tatil rotalarını belirlemeye başladı. Tatilini Akdeniz kıyılarında geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında ise Alanya yer aldı

GÜNDEM 06.07.2022, 13:29 Meliha Yılmaz
Bayramın Rotaları Belli Oldu!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Erken rezervasyon avantajlarıyla aylar öncesinde tatillerini satın alanlar dışında, işini son dakikaya bırakanlar da var. Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi, dördüncü günü ise 12 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Ancak çarşamba ve perşembe günlerinin de tatil ilan edilmesiyle bayram tatilinin süresi 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzamasıyla tatil bölgelerine olan ilgi de arttı. İşte bayram tatili için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğine ilişkin sektör temsilcilerinin görüşleri:

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram döneminde 1 milyonu paket Tur olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek, Lara öne çıkıyor. Son dakika rezervasyonlarda genellikle yakın bölgeler öne çıkıyor. Bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık; İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonlar talep görüyor. Kültür turlarında ise Doğu Karadeniz turları ilgi görüyor” dedi.

‘HER NOKTA HAREKETLİ’

Pandemide en çok yara alan sektörlerden biri olarak, turizmdeki tüm paydaşların tatilin 9 güne çıkmasından memnun olduğunu dile getiren Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Kişi sayısında geçen yılki bayram dönemine göre yüzde 25 artış oldu. Tatilin ilk günlerini eş-dost ziyareti olarak planlayanlar, sonrası için tatillerini satın aldı. Tatilin ikinci dönemi için de rezervasyonlarda artış oldu. Pandemide tatile özlem duyan kitle 9 günlük tatilde sadece deniz, kum, güneş tatiline değil, kültür turlarına da ilgi gösteriyor. Türkiye’nin her noktasında hareketlilik var” diye konuştu.

‘ERKEN ALAN KAZANDI’

Klasik iç pazar müşterisinin önceliğinin Ege olduğuna dikkat çeken Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, “Çanakkale’den Fethiye’ye kadar her bölgenin kendine özel müşterisi var. Antalya bölgesinde de Kemer, Belek ve Alanya’da 5 yıldızlı otellere ilgi yoğun. Kültür turlarında ise Karadeniz ve GAP turlarına ilgi fazla” dedi. İşini son dakikaya bırakanların acele etmesi gerektiğine dikkat çeken Tonbul, “Erken rezervasyonla alanlara göre, şimdi Tatil satın alanlar daha fazla ödemek zorunda kalıyor. Kültür turlarında da maliyetler etkili oluyor” dedi.

‘VİZE SORUNU TALEBİ DÜŞÜRDÜ’

Yurtdışı turları ile ilgili değerlendirme yapan Travel Zone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk de, şunları söyledi: “Son dönemlerde kurlarda bir yükseliş oldu. Bununla birlikte dünyadaki gelişmelerle paralel olarak yakıt fiyatları da yükseldi. Tüm bu gelişmelere rağmen yurtdışında tatil talebi artış gösteriyordu. Ancak konsolosluklarda yaşanan olumsuz durumlar bizi daha çok etkiledi. Eğer vize sorunu yaşanmasaydı, yurtdışında tatil yapan Türk turist sayısı 2019’u yakalardı.”

İŞTE BAYRAMLIK ROTALAR

DENİZ, KUM, GÜNEŞ

- Bayram tatilinin sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte kıyı bölgelerine ilgi yoğun oldu.

- Bayramda en çok tercih kıyı bölgeleri arasında Antalya geliyor. Antalya’da ilk tercih edilen 3 yer ise Kemer, Belek ve Alanya.

- Ege’ye olan talep de Antalya ile yarışıyor. Ege’ye gidenlerin ilk tercihi Bodrum olurken, Fethiye ve İzmir’e de ilgi yoğun.

- Ege bölgesinin diğer tercih edilen tatil destinasyonları ise İstanbul’a yakın olması sebebiyle Balıkesir ve Çanakkale.

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