Bayramı Öncesi Alanya Susuz Kaldı

Kestel Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş Çökele Sokak'taki evinde sürekli su kesintisi yaşadığını ve evdeki kanser hastası yakınının perişan olduğunu anlattı. Evde bulaşık dahi yıkayamayan ve evinin içinde çok sayıda su şişesi bulunan çaresiz ev sahibi çektiği video ile feryat etti. Yetkilileri göreve çağıran ev sahibi su almaya dahi gidemediğini evde yaşadıkları su sorunundan dolayı yaz ortasında kabus yaşadığını belirtti.